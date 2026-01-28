28日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝152円台後半で取引された。午前10時現在は前日比2円08銭円高ドル安の1ドル＝152円63〜64銭。ユーロは16銭円高ユーロ安の1ユーロ＝183円38〜41銭。片山さつき財務相が27日、円相場に関し「必要に応じて米国の当局と緊密に連携しながら適切な対応を取る」と述べた。日米が協調して円安是正に向けた為替介入を行うとの警戒感から、円を買う動きが優勢となった。市場では「トラ