24日、白鷹山（左）を破った寿之富士＝両国国技館日本相撲協会は28日、東京・両国国技館で大相撲春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）の番付編成会議を開き、同大出身の寿之富士（25）＝本名ウスフバヤル・デミデジャムツ、モンゴル出身、伊勢ケ浜部屋＝と福崎改め藤天晴（19）＝本名福崎真逢輝、鹿児島県出身、藤島部屋＝の新十両昇進を決めた。寿之富士は2024年春場所で初土俵を踏んだ。藤天晴は鹿児島・樟南高3年