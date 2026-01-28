上野動物園は２８日、飼育していた双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ（雄）とレイレイ（雌）が、２８日日本時間午前６時頃に中国・四川省のジャイアントパンダ保護研究センター雅安基地の検疫施設に無事到着したと発表した。「およそ１７時間にわたる輸送を無事に終えることができ、職員一同とても安堵（あんど）しています」としている。２頭は母シンシン、姉シャンシャンも暮らす同基地で、最低３０日間の検疫期間を過ご