へバーデン結節とコーヒーの関係については、さまざまな情報が飛び交っていますが、現在のところ科学的に明確な結論は出ていません。コーヒーが症状を悪化させる可能性が指摘される一方、適量であれば問題ないとする意見もあります。ここでは、カフェインの影響について詳しく見ていきましょう。 監修医師：佐々木 政幸（久我山整形外科ペインクリニック）【経歴】 平成8年（1996年） 昭和大学