スタメン [東証Ｇ] が1月28日午前(10:00)に配当修正を発表。25年12月期の期末一括配当を従来計画の4円→6円(前の期は4円)に大幅増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要指標の１つとして位置付けており、将来の事業拡大と財務体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的・継続的な配当を実施していくことを基本方針としております。その