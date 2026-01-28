28日10時現在の日経平均株価は前日比350.94円（-0.66％）安の5万2982.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は153、値下がりは1404、変わらずは38と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は94.26円の押し下げで信越化 がトップ。以下、ファストリ が80.22円、ファナック が30.42円、アドテスト が22.73円、トヨタ が17.88円と続いている。 プラス寄与度トップはフジクラ で、日経平均