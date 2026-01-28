2026年1月27日、韓国・MBNニュースは「米国のトランプ大統領が自動車など韓国からの輸入品すべてについて、相互関税を25％に引き上げると発表した」と報じた。トランプ氏は現地時間26日、SNSへの投稿で「韓国国会は韓米間の貿易合意を履行する上で必要な法的手順を進めていない」と主張し、「自動車、木材、医薬品、その他すべての相互関税を15％から25％に引き上げる」と明らかにした。また、李在明（イ・ジェミョン）大統領と昨