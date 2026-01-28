ヤングケアラー騒動が広がっているＡＢＣテレビ「探偵！ナイトスクープ」について、元放送作家の鈴木おさむ氏が２７日、Ｘで持論を展開した。２３日に放送された「ナイトスクープ」では、６人兄弟の長男が１日でいいから長男を代わって欲しい…と依頼。霜降り明星・せいやが探偵となって、兄弟の世話などを行い、長男の大変さを伝えたが、これが「ヤングケアラーではないか」と両親を糾弾する投稿が相次ぎ、大炎上。番組側が２