大相撲の関脇高安の妻で演歌歌手の杜このみが２７日、インスタグラムを更新。「少し早めの結婚記念日お祝いに連れて行ってくれました」と、夫婦２ショットを投稿した。３５歳のベテランでファンの人気も絶大の高安は、初場所を８勝７敗で勝ち越し。杜も色とりどりのバラの花束を手に笑顔を浮かべ、「お互いに千秋楽を終えて、ホッと一息また明日からは、お仕事に育児に充実して過ごせそうです」と安どの気持ちをにじませた。