２ちゃんねる創始者で実業家のひろゆき（西村博之）氏が２８日までにＸに、高市政権について投稿した。ひろゆき氏は「内閣支持率１０ポイント下落解散評価せず４割」との世論調査結果を引用し、「高市総理が解散する理由である『支持率下がる前に選挙で議席増やしたい』という自民党総裁のエゴの理解は出来る。ただ、責任ある積極財政と言ってたのに、予算編成を遅らせて、選挙に８００億円使うのは無駄遣いじゃないのかな