「終末時計」の午前0時までの残り時間があと85秒となり、人類は史上最も終末に近付いた/Pablo Martinez Monsivais/AP（CNN）核の時代の黎明（れいめい）期、人類が世界を破滅させる日がどれほど近いかを表す象徴として、科学者が「終末時計」を作り出した。それからおよそ80年。午前0時までの残り時間があと85秒となり、人類は史上最も終末に近付いた。1947年に時計を設置した米誌ブレティン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティ