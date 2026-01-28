暮れも押し迫った2025年12月26日、北海道むかわ町において、むかわ町、NTT東日本 北海道事業部、NTT Landscape、青山社中の4者による包括連携協定の締結式が執り行われた。同町は、2018年に発生した北海道胆振東部地震からの復興がまだ道半ば。旧鵡川町・穂別町の合併によるむかわ町誕生（2006年）から20年目という節目を迎えたこのタイミングで、4者の強みを結集した相互連携をベースに、震災からの「創造的復興・創生」に向けた