気になる若手オートレーサーをロッカーで直撃する「渚のオートにまつわるエトセトラ〜ロッカー便り〜」――。今回は山陽オート所属３８期・日名子幹正選手（２４）です。バイク未経験でこの厳しい世界に飛び込んだ日名子選手にデビューからの心境の変化、オートレーサーを目指すきっかけ、今後の目標などをインタビューしてきました！渚デビューして１年ほど経ちました。心境の変化はありますか？日名子良かったり悪かっ