先日Xに、心が洗われるような動画がポストされました。これ、何だか分かりますか?雪をかぶった葉ぼたんと柚子のように見えますが、ヒントは、柄杓ですかね。この柄杓で水をかけてみると……なんと、美しいお花が見えてきました。もう分かりましたね。花手水🌼本日も凍りました🧊. お水をかけると…❄️🌼 (@jinjahan0817より引用)正解は、花手水でした!水をかけると、みるみるうちに氷が透明にな