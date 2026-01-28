筆者友人A子の話です。「俺、結構手伝ってるよな？」そう胸を張る夫が、ある夜トイレで青ざめることになり……？ トイレットペーパーは勝手に補充されません。“名もなき家事”をなめきっていた夫が、身をもって学び、我が家の平穏を取り戻すまでの小さな闘争記です。 「俺、結構やってるよな？」その自信はどこから来た 夫は、なぜか家事に関してだけ自己評価が高いタイプでした。「俺、結構手伝ってるよな？」そ