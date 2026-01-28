一緒に暮らす猫と柴犬。種族を超えてお互いを思い合うふたりですが、ちょっとすれ違いもあり…そんな微笑ましい2匹の光景は記事執筆時点で1.6万回再生を突破し、話題を呼んでいます。 【動画：同居犬に甘えたいネコ→鳴き声でアピールして…たまらない可愛い『愛が止まらない光景』】 「エンジェルボイス」でアピール Youtubeチャンネル「R村の柴ねこ」では、猫8匹、柴犬2匹の大家族で暮らす様子を紹介しています。