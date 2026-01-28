福岡市博多区で路上に倒れていた女性は、搬送先の病院で死亡が確認されました。車で女性をはねて逃走したひき逃げの疑いで男が逮捕されました。警察によりますと、27日午前6時半ごろ、福岡市博多区麦野の通称・筑紫通りで「女性が道路の真ん中に倒れている。車は逃げた」と通りかかった男性から119番通報がありました。はねられたのは近くに住む斉藤由利子さん（70）で、その後、死亡が確認されました。事故からおよそ15分後、車体