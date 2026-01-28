今日28日(水)は高知や鹿児島で気圧の下降による影響度が大きくなるでしょう。明日29日(木)以降も気圧の変化が大きく、29日(木)は名古屋や大阪で、30日(金)から31日(土)にかけては東京でも影響度が大きくなりそうです。頭痛やめまい、肩こり、だるさなど体調の変化にご注意ください。今日28日(土)は高知や鹿児島で気圧下降の影響度大今日28日(水)の気圧予報は、札幌や東京、那覇は気圧が上昇し、影響度は中程度でしょう。その他は気