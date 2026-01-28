フランスの公務員および国家改革を担当する公共活動・公会計大臣付公職・国家改革担当大臣を務めるダヴィド・アミエル氏が、フランスのデジタル省庁間総局(DINUM)が開発したビデオ会議ツールの「Visio」を、2027年までに政府機関で導入すると発表しました。非欧州ソリューションの使用を廃止し、強力かつ独立したツールを活用することで、公共の電子通信セキュリティと機密性を保証する狙いです。Souveraineté numérique