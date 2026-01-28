女優でグラビアアイドル小池里奈（32）が27日までに、インスタグラムを更新。ベッドの上でセクシーポーズを投稿した。小池は「今日も元気にがんばりましょ〜」とつづり、白のランジェリー姿で枕を抱えるセクシーショットを公開した。この投稿に「えっっっっっろ」「セクシーで可愛すぎるんですけど」「たまらんな」「枕になりたい」「これは…控えめに言って最高」などのコメントが寄せられている。