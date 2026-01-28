俳優・原田龍二の妻でタレントの原田愛が、豪華な食事会を報告した。２８日までにインスタグラムで「先日のこと、里見浩太朗さんと久しぶりに家族全員揃（そろ）ってお会いしました息子は物心つく前から娘は水戸黄門の撮影会中、京都で生まれたので生まれた時から可愛がっていただいています」と明かし、俳優・里見浩太朗を囲んだショットをアップ。「いつまでも若々しくて、本当にお年を聞くと信じられないんです今年９