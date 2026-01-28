日本テレビの山〓誠アナ（34）が27日までに、インスタグラムを更新。昨年末に出産を報告した同局アナを囲んだ集合写真を公開した。山〓アナは投稿で、「この間、杉野さんを囲んで!」とつづると、同局の森圭介アナ（47）杉原凜アナ（29）とともに、昨年12月30日に出産を報告した杉野真実アナ（36）が赤ちゃんを抱えた集合写真を披露した。フォロワーからは「なんて優しいママの顔」「元気そうで良かった」などのコメントが寄せられ