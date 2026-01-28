タレントのイモトアヤコ（40）が27日までに、インスタグラムを更新。大物歌手とのツーショットを公開した。イモトは「静香さん」として、歌手の工藤静香（55）とピースするツーショットを披露。「楽しすぎて笑いっぱなしのあっとゆーまの時間」だったと振り返った上で「贅沢なお祝いありがとうございます」と工藤から誕生日の祝福を受けたことに感謝した。また、工藤は同じ写真とともに、自身のインスタグラムで「あやちゃーん!