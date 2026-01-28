フリーアナウンサーの南雲穗波（31）が27日、自身のインスタグラムを更新。八ヶ岳旅行のオフショットを投稿した。「八ヶ岳旅行子連れに優しい宿にしてみたところ、ベビー用品を諸々借りられたり、温水プールでプールデビューさせることができたり、大満足でした」「美味しいワインも飲めました1枚目はマシュマロ、3枚目はほうとう。投稿をサボりすぎておりました」と記し、マシュマロをほお張る姿を公開した。フォロワーからは