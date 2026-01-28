モスバーガーを展開するモスフードサービスは、28日から3月中旬まで、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、『ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー 〜国産クリームチーズ〜』を期間限定で新発売する。同時に『和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー 〜くし切りレモン添え〜』も発売する。【写真】新発売の『ガーリックトマトのとり竜田バーガー 〜国産クリームチーズ〜』同店では、日本生まれの