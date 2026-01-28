元AKB48の高城亜樹（34）が28日、自身のインスタグラムを更新。愛犬・ルアナの死を報告した。【写真】高城亜樹の愛犬ルアナ（思い出ショット）投稿で「先日愛犬ルアナが天国へ旅立ちました」と報告。思い出の写真3枚を公開した。ルアナについて「とっても人懐っこくてとっても表情豊かでとっても気遣い屋さんでとってもお利口でどんな時も私を癒してくれました」と振り返り。「ルアナと過ごした12年は濃厚な日々でたくさんの