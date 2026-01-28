とちぎテレビ 栃木県警は、器物損壊の疑いで逮捕した鹿沼市の３１歳の男を２７日までに、宇都宮地方検察庁に送検して捜査を終結したと発表しました。 警察によりますと、男は２０２４年７月ごろから２０２５年８月ごろまでの間に、栃木県内など１都１２県で、公園などの公衆トイレを壊したほか、公民館の建物や車両などに石を投げてガラスを割った疑いがもたれています。 器物の損壊は栃木県内で５５件、県外で３９件の合