＝LOVEの野口衣織（25）が27日に自身のインスタグラムを更新。姉妹グループメンバーとのオフショットを公開した。「さやとディズニーシー」「双子コーデ〜晴れて良かったね〜」と記し、＝LOVEと同じく指原莉乃（33）がプロデュースする12人組アイドルグループ、≠ME（ノットイコールミー）の谷崎早耶（26）と東京ディズニーシーを訪れたツーショットを披露。フォロワーからは「今日も最高カヨ…」「いおさやのかわいさに溺れちゃっ