偽造マイナンバーカードで銀行口座を開設し紐づくクレジットカードを使った買い物などで、あわせて6億円相当をだまし取ったとみられる男4人が警視庁に逮捕されました。【写真を見る】【速報】偽造マイナカードで銀行口座開設作成したクレカなどで買い物や消費者金融で借りた金など総額6億円相当を詐取か 男4人逮捕警視庁いずれも職業不詳の林茂樹容疑者（52）と田中一郎容疑者（68）ら4人は、2021年5月から6月にかけて偽