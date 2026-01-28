日清オイリオグループは「日清MCTオイルHC」のブランドアンバサダーになかやまきんに君を迎え、2月6日から8日までの3日間、東京・Rand表参道に体験型カフェ「珈琲と脂肪燃焼 by NISSHIN Oillio」をオープンする。同店では、店長のなかやまきにんに君、店長代理のきんに君オブジェが、お客さまの注文したコーヒーに「パワー」（日清MCTオイル）を注入。普段から健康を意識している人や、そうでない人も、楽しみながら「日清MCT