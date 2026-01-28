イギリスのスターマー首相が、中国との関係強化に向け北京などを訪問します。【映像】中国外務省の会見の様子中国外務省は27日、イギリスのスターマー首相が28日から31日の日程で北京や上海を訪問し、習近平主席や李強首相らと会談すると発表しました。イギリスの首相が中国を訪問するのは2018年以来、8年ぶりです。スターマー首相は26日に公開されたブルームバーグのインタビューで「世界2位の経済大国である中国とのビジネ