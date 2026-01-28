日本相撲協会は２８日、東京・両国国技館で春場所（３月８日、エディオンアリーナ）の番付編成会議を開いた。新十両は西幕下２枚目で５勝を挙げた寿之富士（伊勢ケ浜）、西同３枚目で５勝を挙げた福崎改め藤天晴（ふじてんせい、藤島）の２人となった。寿之富士は２４年春場所で初土俵を踏み、２年をかけて関取昇進。初場所からはしこ名を聖白鵬から寿之富士に改名していた。福崎改め藤天晴は、高校生として初めて幕下最下