両腕を広げて「かかってこいよ」アピールから、怒涛の２ダウンで衝撃KO。劇的な決着に「スピードが違いすぎる」など驚きの声が上がった。【映像】「かかってこいよ」からの衝撃KO1月25日、後楽園ホールで開催された「Krush.184」。第10代Krushバンタム級王座決定トーナメント1回戦、大平龍（K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ）対 松谷梛（キャピタルレイズ fighting GlaNz池袋）の一戦は、大平が2度のダウンを奪って１ラウンド２