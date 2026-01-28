２２年のフローラＳを制したエリカヴィータ（牝７歳、美浦・国枝栄厩舎、父キングカメハメハ）が、現役引退することが決まった。今後は繁殖馬となる予定。同馬を管理する国枝調教師が１月２８日、明かした。同馬は２１年１０月に東京で新馬勝ちして、フローラＳで重賞初制覇を飾ったが、その後は勝ち星から遠ざかったままだった。先週の小倉牝馬Ｓ（１４着）がラストランとなった。通算２３戦２勝。国枝師は「フローラＳを勝っ