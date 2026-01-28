北朝鮮のミサイル総局が実施した大型放射砲（多連装ロケット砲）の試験発射＝27日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは28日、同国のミサイル総局が改良を加えた大型放射砲（多連装ロケット砲）の試験発射を27日に実施したと報じた。機動力や命中精度を高めたという。4発を発射し、約358キロ先の海上の標的に命中した。視察した金正恩朝鮮労働党総書記は「攻撃力の極大化」を図ると強調。金氏の娘も同行した。日