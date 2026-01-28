巨人・甲斐拓也捕手が２８日、さっぱりヘアーで宮崎合同自主トレの初日に参加した。肩口付近まで伸びていた襟足とサイドをバッサリと切ったニューヘアスタイルだ。宮崎総合運動公園のサブグラウンドで山瀬とキャッチボールを行い、帽子からのぞく襟足はすっきりと刈り上げられていた。２４日に自身のインスタグラムを更新し、ニューヘアスタイルの画像とともに「何年かぶりに襟足を切りました」などとつづっていた。