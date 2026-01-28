サウジアラビアで行なわれたAFC U23アジアカップで、日本が優勝。今回21歳以下のチームで臨んだ日本は、なぜ２歳年上の相手たちを上回ることができたのか？現地取材のライターがレポートする。【過去に苦戦してきた２歳差の大会に優勝】１月25日、AFC U23アジアカップ サウジアラビア2026の決勝が行なわれ、日本は中国代表を４−０で下し、歴代最多となる３度目の優勝を飾った。AFC U23アジアカップで優勝した日本代表phot