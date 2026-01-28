北朝鮮は金正恩総書記立ち会いのもと、新たな技術が導入されたロケット砲の試験発射を行ったと明らかにしました。北朝鮮メディアは金総書記が視察する中、4発のロケット砲の試射が行われ、およそ360キロ離れた海上の標的に命中したと伝えました。北朝鮮が27日に日本海に向けて発射した弾道ミサイルを指すとみられます。公開された写真では、ジュエ氏とみられる娘が視察に同行する様子も確認できます。金総書記は「機動性、知能性、