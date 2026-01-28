偽造したマイナンバーカードを使って銀行口座を開設したなどとして、警視庁が、男４人を偽造有印公文書行使や詐欺などの容疑で逮捕したことが捜査関係者への取材でわかった。同庁は、職業不詳の男（５２）（東京都豊島区）らのグループが２０２０年１２月〜２４年６月、偽造マイナカードを本人確認書類として悪用し、クレジットカードを作成したり消費者金融で借金したりして、金融機関などから計約６億円相当を詐取したとみて