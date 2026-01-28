２８日に放送されたＮＨＫ「あさイチ」の冒頭で、意外な人物？が突然登場し、華丸大吉も大興奮する一幕があった。この日は「映画の魅力を再発見」がテーマで、大ヒットした「国宝」の李相日のインタビューや、実は見やすい映画館の座席などを紹介した。番組冒頭は、いつもの通り、「ばけばけ」朝ドラ受けで始まったが、その途中、華丸大吉＆鈴木奈穂子アナの後ろを通ったのが、映画館のスクリーンでおなじみ「ＮＯＭＯＲＥ