27日夕方、由利本荘市で住宅など2棟を全焼する火事がありました。けがをした人はいませんでした。由利本荘警察署の調べによりますと27日午後4時45分ごろ、由利本荘市鳥海町上川内に住む83歳の男性が、家の窓から小屋の方向が赤くなっているが見えたため確認したところ小屋が燃えていました。男性は家族に火事ぶれをして外に避難し、けがをした人はいませんでした。火は男性の住宅にも延焼し約5時間後に消し止められましたが、男性