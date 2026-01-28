27日夜、秋田市泉のマンションで部屋の床が焦げる火事がありました。出火の原因などについてはわかっていません。秋田中央警察署の調べによりますと、27日夜、秋田市泉字登木のマンションの非常ベルが鳴り、駆け付けた消防隊が火元から煙が漏れているのを発見しました。室内に入ったところ床が焦げていたため放水し、午後11時50分ごろ鎮火したということです。けがをした人はいませんでした。出火した時間や出火原因などについては