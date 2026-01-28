中国国家能源（エネルギー）局が21日に発表したデータによると、2025年12月末の時点で、中国の電気自動車の充電施設の数は2000万カ所の大台を突破し、2009万2000カ所に達した。そのうちの471万7000カ所は公共の充電施設（充電ガン）で、1537万5000カ所は個人の充電施設（充電ガン）となっている。このように現時点において、中国はすでに世界最大の電気自動車充電ネットワークを構築しており、新エネ車4000万台以上の充電のニーズ