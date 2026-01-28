厳しい寒さが続くこの季節、冷え切った体を芯から温めてくれる湯船の恋しさは格別なものがあります。雪国ならではの幻想的な景色を眺めながら、静かに湯に浸かる時間は、冬の旅における最大の醍醐味（だいごみ）といえるでしょう。All About ニュース編集部では、2025年1月14〜15日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「福島県の温泉地」ランキングの結果