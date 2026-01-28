エスコンフィールドHOKKAIDOという球場を中心とした「まちづくり」に取り組む北海道ボールパークFビレッジで「北海道フードイノベーションサミット」が開催された。フード・アグリテックのトップランナーや、北海道の食農を牽引するリーダーたちが集い、実験場としての可能性をさらに拓くための筋道を探る1日となった。