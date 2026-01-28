冬の京都（みやこ）路を駆ける「ゆくはしシーサイドハーフマラソン2026」（実行委員会主催）が25日、福岡県行橋市の行橋総合公園を発着点に開かれた。ハーフ（21・0975キロ）、5キロ、2・5キロの3部門に全国の市民ランナー計2574人が出場した。