2月8日投開票の衆議院選挙で、静岡県沼津市の選挙管理委員会は、沼津市を舞台としたアニメ「ラブライブ！サンシャイン!!」デザインの投票証明書を配布すると発表しました。 2025年7月の参議院選挙に引き続き2回目の取り組みで、これまで選挙に関心がなかった層にも投票へ行ってもらおうという狙いです。 沼津市選挙管理委員会によりますと、「ラブライブ！サンシャイン!!」デザインの投票証明書は、沼津市内すべての期日前投票所