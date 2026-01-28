小倉競輪場のF2「ウィンチケットミッドナイト競輪」は27日、2日目を終えた。2Rのガールズは児玉碧衣（30＝福岡）が人気に応えて連勝を決めた。初手は4番手。最終1角で先頭を奪い、そこから是永ゆうきがジリジリと詰めたが、余裕を持って押し切った。「座る場所（サドルの位置）を初日よりも後ろめにしてみたが、初日の方が感じが良かった。まだ定まっていないですね。ミッドナイトの過ごし方も、もう少し考えて、明日に備