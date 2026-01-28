佐々木世麗騎手＝園田・中塚猛厩舎＝は１月２８日、６鞍に騎乗する。おすすめは距離短縮で変わってきそうな５Ｒのソッフィオーネ。２７日は２Ｒと４Ｒで２着に入ったが勝利を挙げることはできなかった。それだけに「２着が続いたので、頑張りたい」と張り切っている。１ＲハンデンローリエＣ２ＲベアメイフェザーＣ３ＲフレーヴォＢ４ＲナデシコＣ５ＲソッフィオーネＢ８Ｒボ