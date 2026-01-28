巨人の１軍合同自主トレが２８日、宮崎でスタートした。全３７選手がひなた宮崎県総合運動公園のサブグラウンドでウォーミングアップを開始した。前夜は決起集会を行い、球団公式インスタグラムにその模様がアップされた。１軍メンバーは以下の通り。（〇印が新戦力）（投手）田中将、大勢、西舘、山崎、戸郷、〇竹丸、〇田和、赤星、〇山城、〇則本、田中瑛、森田、〇松浦、〇北浦、船迫、横川、石川、ルシアーノ（捕手）